Nuova truffa dei falsi carabinieri: "Suo nipote è ferito, servono soldi"

Truffa ai danni di un anziano a Viano: un uomo di 80 anni è caduto vittima di un raggiro.

L’anziano in un primo momento ha ricevuto una telefonata di un falso maresciallo dei carabinieri: "Chiamo perché suo nipote è coinvolto in un incidente stradale con feriti. Servono i soldi per pagare l’avvocato per la difesa legale e per evitare conseguenze penali". Poco dopo la conversazione telefonica, alla porta dell’abitazione dell’80enne si è presentato uno sconosciuto. Il truffatore si è spacciato per l’avvocato incaricato per la difesa del nipote ed è riuscito ad ottenere soldi e monili in oro. E’ quindi scappato con il bottino, da quantificare con precisione. L’80enne inizialmente era molto preoccupato per il nipote, ma quando scoperto il raggiro ha avvertito i carabinieri.

Si tratta purtroppo dell’ennesima truffa avvenuta nella nostra provincia. I carabinieri del comando provinciale di Reggio da anni stanno portando avanti la campagna di sensibilizzazione con continui inviti a diffidare dagli estranei. I militari dell’Arma, dopo la truffa compiuta a Viano, ricordano di non aprire agli sconosciuti, di diffidare degli estranei e prima di aprire la porta di controllare dallo spioncino. In caso si presentino sconosciuti, mantenere sempre la catenella attaccata e soprattutto chiamare il 112.

m. b.