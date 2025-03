Nuova vita al Caffè del Bismantova: "Salotto di ritrovo per tutte le età"

Nuova vita al bar del Teatro Bismantova con Francesca Basinghi, ceramista e promotrice di iniziative culturali, che annuncia con grande entusiasmo questa sua ultima impresa: sabato 15 marzo, ore 18, inaugurazione del Caffè del Teatro Bismantova, un progetto che unisce arte, cultura e comunità in un unico spazio molto accogliente. Nata a Milano, dove negli anni ‘70 si erano trasferiti i genitori originari di Cavola di Toano, Francesca ha conseguito la maturità nella città lombarda, quindi ha proseguito gli studi in economia presso Unimore.

Un ritorno alle radici?

"Per fare impresa. La mia idea nasce dal desiderio di recuperare lo storico Caffè di proprietà comunale e chiuso da tempo. Tornerà a svolgere l’importante servizio di bar nelle giornate di apertura del cinema-teatro, cerchando di garantire le aperture anche per eventuali iniziative private".

Quali sono le sue esperienze di lavoro?

"Ho lavorato per quindici anni come referente al Centro di Terapia Socio Occupazionale Labor in cui, oltre alla parte organizzativa, mi occupavo di progettare gli atelier di ceramica e recupero creativo. Nell’ultimo anno ho partecipato ad un bando regionale per il progetto Wow, Wonderful Opportunity Women, nato tra il Circolo Arci di Reggio Emilia e l’Unione Tresinaro Secchia per favorire l’accesso all’attività lavorativa delle donne".

Avvalendosi delle sue esperienze, quale progetto intende realizzare al Caffè Bismantova?

"Sarà un punto di ritrovo dove consumare un caffè, una merenda o un aperitivo, ma anche merendine nei film di animazione per bambini, proposte secondo il target di riferimento. Il mio intento è di far tornare il Caffè a svolgere un’importante servizio, non solo di bar, utile a tutta comunità che va oltre l’Appennino".

Quali altre novità intende introdurre?

"Valorizzeranno il cinema e il teatro attraverso eventi connessi e creativi, diventerà non solo un luogo di ristoro ma di ritrovo in cui le persone potranno fare esperienze creative. Proporremo eventi e workshop per parlare e sperimentare bellezza, creatività, sostenibilità, l’inclusione e il benessere. Un luogo che favorirà la condivisione e la moltiplicazione di talenti. La missione dell’azienda è dare la possibilità alle persone di condividere esperienze. Sarà salotto di aggregazione ma anche ‘laboratorio’ per le persone che vorranno fare esperienze formative, culturali ed educative attraverso workshop manuali di ceramica, cartone, stoffe, pittura, bijoux e presentazione di libri".

Come pensa di realizzare tutto questo?

"In questo spazio non si parlerà solo di manualità e creatività ma ci saranno anche workshop ed eventi legati alle ‘buone abitudini’. Sarà recuperato il vecchio bancone e anche altri arredi. Mi piacerebbe recuperare arredi e materiali presso ‘Nuovamente’, realtà che rimette in circolo oggetti dandogli nuova vita".

Settimo Baisi