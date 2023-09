Nuova vita al circolo Anspi di San Martino

Un punto di ritrovo per la comunità di San Martino di Guastalla. La scommessa di due giovani per ridare nuova vita alla frazione, orfana di un bar. Da alcuni giorni è stato riaperto il circolo Anspi annesso all’area parrocchiale e ci sono parecchie novità. Innanzitutto una profonda ristrutturazione interna che ha abbellito e reso più funzionale gli spazi del circolo. Ma cambiano anche gli orari di apertura, molto più ampliati rispetto al passato.

La nuova gestione, affidata a Enzo Balsamo, 32 anni, e alla moglie 29enne Denise Allai, prevede infatti un’apertura già dal primo mattino e fino alle 20,30 dal lunedì al giovedì, fino alle 22 il venerdì e sabato, mentre la domenica l’apertura è dalle 7,30 alle 13. Dunque, la frazione torna ad avere un punto di ritrovo aperto tutti i giorni, in un’ampia fascia oraria, che consente di sopperire alla completa assenza di un locale pubblico in paese. Finora, infatti, il circolo restava aperto in parte del pomeriggio e nella serata, ma non al mattino. Ora, inoltre, viene effettuato il servizio colazioni e pure di pranzo veloce.

"Abbiamo creduto in questo progetto – confidano Enzo e Denise – anche per garantire un servizio alla gente di San Martino che vuole trascorrere un po’ di tempo libero vicino casa".

La struttura dispone di un ampio spazio esterno attrezzato, oltre a un capiente salone, fino al teatrino parrocchiale, che può essere usato come area polivalente. L’intenzione è quella di organizzare anche eventi e manifestazioni che possano rivitalizzare la frazione della Bassa.

Antonio Lecci