Nuova vita nei negozi di via Crispi: arriva una sede di Facile.it

Grandi manovre nel cuore del centro storico di Reggio Emilia: tra tanti negozi che chiudono, c’è anche qualche vetrina che tornerà a prendere vita.

Sono in corso infatti alcuni lavori di ristrutturazione nel negozio ex sede ’boutique’ di Sport Service in via Crispi. Il negozio di abbigliamento – che ha mantenuto la sua grande sede principale in viale Piave – da qualche tempo aveva chiuso la sua sede all’interno dell’esagono. Il grande negozio, negli ultimi anni, veniva utilizzato nel periodo natalizio come temporary store per associazioni benefiche o per raccolte fondi per la ricerca.

Ora – da quanto si apprende – nei locali di via Crispi nei prossimi mesi si trasferirà una filiale di Facile.it, la web company che confronta le migliori offerte di assicurazioni, mutui, prestiti, conti correnti, Adsl e altro.

La società aveva inaugurato nel 2018 la sua prima sede reggiana, in via Emilia Santo Stefano 9E, dove è tutt’ora attiva.

"Abbiamo scelto di aprire uno Store anche a Reggio Emilia: i cittadini emiliano romagnoli sono molto attenti al risparmio e sappiamo di poter offrire loro concrete opportunità per ridurre le principali voci di spesa con cui le famiglie devono fare i conti ogni mese", aveva spiegato all’epoca l’ad Mauro Giacobbe, ora diventato presidente di Facile.it Broker di Assicurazioni Spa. Amministratore delegato di Facile.it.