Nuova vita per il cinema teatro di Ligonchio

Sta risorgendo il Cinema Teatro di Ligonchio che, dopo diversi anni di abbandono, presto riprenderà nuova vita. Ultimo passaggio nel 2017 con la presentazione dello studio dei dialetti locali, progetto curato da un gruppo di studiose. A raccontare sui social il lungo e complesso percorso che ha portato al recupero del vecchio edificio da tempo inagibile, è lo stesso sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti. La struttura, donata nel 2022 dalla Parrocchia di Ligonchio tramite la Curia al Comune, si trovava in condizioni critiche, anche a causa della sua posizione al limite di una zona soggetta a frana, come emerso dopo i sondaggi effettuati a inizio lavori. Questo ha richiesto interventi straordinari di consolidamento sismico e strutturale, lavori imprevisti che, di conseguenza, sono andati ben oltre il progetto iniziale. "Siamo andati avanti in silenzio, con impegno quotidiano e meticoloso, - ha dichiarato il sindaco Ferretti – questo grazie all’impegno e competenza dei tecnici incaricati e tutte le imprese che hanno lavorato a questo cantiere. La realizzazione del progetto è resa possibile grazie alle risorse del Pnrr, che ha finanziato l’opera con oltre 3 milioni di euro, coordinati dall’Ufficio Europa del Comune. Oltre al teatro, sono stati recuperati anche l’Atelier delle Acque e l’ex sala consiliare, con l’obiettivo di creare nuovi spazi culturali e turistici per iniziative promosse dalla comunità locale". Il Sindaco ha ricordato il finanziamento di 70 mila euro pro-capite a fondo perduto a 21 aziende del comune di Ventasso per migliorare i servizi turistici legati al teatro. "Grazie a tutti coloro che ha creduto sin da subito in questa visione, al presidente della Municipalità di Ligonchio, Franco Venturi e a tutti i consiglieri", ha concluso Ferretti, sottolineando il lavoro di squadra che ha reso possibile il recupero di un patrimonio architettonico e culturale prezioso.

Settimo Baisi