Nuova X-Scape Experience on the Road a Castellarano: appassiona i visitatori!

Castellarano, aderente al circuito Castelli del Ducato, è il primo borgo reggiano dove si gioca una X-Scape Experience on the Road, un game experience nel cuore del centro storico tra la corte della Rocchetta (foto), le vie del paese fino all’Aia del Mandorlo dove svetta il castello e la torre dell’orologio tra storia, segreti e prove. Si gioca in coppia o in gruppo, con o senza sfide a scelta con un master invisibile che ‘da remoto’ segue i giocatori nell’avventura. E’ possibile giocare tutti i giorni dalle 9 alle 22 fino al 31 dicembre. X-Scape Experience on the Road è il nuovo format ideato, realizzato e organizzato da Experience On The Road con la collaborazione di Associazione Castelli del Ducato di Parma, Piacenza, Pontremoli e Guastalla, Comune di Castell’Arquato e supporto di Destinazione Turistica Emilia.