Nuove corse e mezzi più capienti : "Il trasporto pubblico sarà potenziato"

Nuovi potenziamenti per le corse urbane ed extraurbane in arrivo a partire da lunedì 15 settembre, quando in Emilia-Romagna riapriranno le scuole. Così l’Agenza per la mobilità si prepara per affrontare il ritorno sui banchi degli studenti di Reggio Emilia e provincia: 44 le corse urbane che verranno potenziate, mentre 32 saranno quelle migliorate per il servizio extraurbano.

"Il concetto è che abbiamo esteso il servizio urbano invernale per dieci mesi, da settembre a giugno, per renderlo uniforme indipendente dal calendario scolastico. Ora verranno attivati i potenziamenti scolastici, quindi nuove corse e mezzi più capienti sulle nostre linee", spiega la direttrice dell’Agenzia, Cecilia Rossi.

Particolare attenzione è stata dedicata al nuovo polo scolastico di via Rosselli, dove 9 nuove linee (3 urbane e 6 extra) permetteranno di avere un collegamento diretto con dodici comuni, mentre gli altri saranno raggiungibili dal Cim.

"Per fare degli esempi da Quattro Castella, è stata prolungata la linea 59 che va direttamente al polo Rosselli, anche la Val d’Enza è stata instradata in modo da avere un collegamento diretto".

La situazione verrà monitorata per garantire interventi in caso di necessità come per le tratte Poviglio-Guastalla e Montecchio-Reggio Emilia.

Rossi conferma anche il continuo rinnovamento della flotta dei mezzi. "Sono in arrivo dei nuovi bus da 18 metri sempre a metano, e altri elettrici da 12 metri sono previsti nel 2026. La flotta urbana è ormai completamente rinnovata, stiamo lavorando per nuovi mezzi a metano anche per le linee extraurbane".

Infine, ci sono novità anche per la sicurezza di passeggeri e autisti. Sono stati infatti stanziati 450mila euro per la riqualificazione delle aree di fermata del trasporto pubblico. Di questi, 250mila verranno utilizzati per 18 progetti già approvati, che spaziano da migliorie agli impianti di illuminazione a nuove pensiline.

Sempre per quanto riguarda la sicurezza si sta lavorando sulla campagna ’Viaggia meglio viaggia sveglio’, che tramite un video che verrà diffuso dalle scuole, indicherà agli studenti i comportamenti corretti da osservare riguardo l’uso dei mezzi pubblici.

Matteo Pignagnoli