Nuove date a San Siro e tour europeo

L’ha svelato al suo pubblico, ormai al termine del concerto. ’La Notte di Certe Notti’ non finisce qui. Perché dopo il concerto alla Reggia di Caserta, il 6 settembre prossimo, sabato 20 giugno 2026, a distanza di un anno esatto da Campovolo 2025, la grande festa arriverà anche allo stadio San Siro di Milano. Certe Notti a Milano, sarà la terza tappa di questo grande evento in un altro luogo che ha segnato la carriera di Ligabue. Nel 1997 San Siro è stato infatti il primo stadio a ospitare un concerto nella carriera di Ligabue. Dal primo maggio 2026 poi, Ligabue farà il giro dell’Europa con Certe Notti in Europa, un tour che partirà da Barcellona per toccare Madrid, Parigi, Londra, Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo. Queste le date e i luoghi: primo maggio, Barcellona, Razzmatazz; 2 maggio, Madrid, Sala Riviera; 8 maggio, Parigi, Olympia; 9 maggio, Londra, Shepherd’s Bush; 11 maggio, Utrecht, Tivolivredenburg Ronda; 12 maggio, Bruxelles, Cirque Royal; 14 maggio, Lussemburgo, Rockhal; 16 maggio, Zurigo, The Hall. I biglietti saranno disponibili dalle 14 di mercoledì 25 giugno su Ticketone. Per gli iscritti al BarMario dalle 14 di domani, lunedì 23 giugno (info: friendsandpartners.it / ligabue.com/barmario). Grande successo per la Ligastreet che nella prima giornata di venerdì scorso, intorno alle 22,30 ha contato oltre 10mila persone, che sono aumentate fino al termine della festa.

s. b.