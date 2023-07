Nuove lampade a led nelle vie Manzoni e S.Giovanni Bosco

Prosegue l’opera di progressiva sostituzione dei corpi illuminanti della pubblica illuminazione sul territorio comunale di Bagnolo. Nei giorni scorsi sono state sostituite le armature stradali e i corpi illuminanti dei lampioni che si trovano lungo via San Giovanni Bosco e in via Manzoni, con l’intervento che ha previsto l’installazione di undici nuove lampade a led. Si tratta di interventi già completati in centro storico e in vari quartieri residenziali del paese, proseguendo verso la periferia per ammodernare il sistema di illuminazione e risparmiare energia elettrica.