Nuove leve per le forze dell’ordine. Accolte due giovani carabiniere

Le celebrazioni per la Giornata internazionale della donna a Gattatico si sono aperte con un evento significativo: la presentazione ufficiale delle carabiniere Federica Coppola e Denise Criscitiello, che hanno da poco iniziato il loro servizio presso la locale caserma dei Carabinieri. Queste nuove forze si uniscono alla collega Noemi Coscia che, laureata in Scienze e tecniche psicologiche, è già in servizio da un anno a Gattatico. La cerimonia di accoglienza si è svolta in Municipio nella sala del consiglio, alla presenza del sindaco Danuele Finucci, del comandante della stazione carabinieri locale luogotenente Danilo Bianchi e dei dipendenti comunali. "Con profonda stima e gratitudine", il sindaco ha accolto ufficialmente le nuove forze, evidenziando "il loro impegno nella tutela delle persone e il valore aggiunto che porteranno al Corpo".

A Gattatico la collaborazione con l’Arma non si limita solo a garantire la sicurezza nel territorio, ma si estende anche alle istituzioni educative e a vari servizi del Comune: "Questa sinergia mira a coinvolgere attivamente i giovani cittadini, offrendo loro supporto e informazioni preziose – è stato spiegato l’8 Marzo –, Gattatico si conferma così un esempio di impegno comunitario e inclusività, con l’obiettivo di costruire un ambiente più sicuro e consapevole per tutti". Le due nuove carabiniere fanno parte del contingente di 25 giovani entrate recentemente in servizio nella nostra provincia, provenienti dal 143esimo corso, tutti "altamente motivati, poco più che ventenni, sportivi, diplomati e anche iscritti ai corsi di laurea".

f. c.