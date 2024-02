"Nuove occupazioni alle ex Reggiane". Marchi: "Già mandati via"

Rifiuti, materassi, cibo, biciclette. Segni di vite umane presenti ancora nelle ex Officine Reggiane ormai sgomberate quattro anni fa. Sono le fotografie segnalate da Davide Curti che denuncia: "I capannoni stanno tornando ad essere occupati e ripopolati". Ma per l’assessore al welfare, Daniele Marchi non è così, spiegando che la situazione è in realtà sotto controllo e con una “ripopolazione“ sporadica già stroncata. "Uno dei capisaldi del progetto Reggiane Off era che l’area continuasse a essere costantemente monitorata proprio per evitare la rioccupazione di quegli spazi – ha detto Marchi a Telereggio – Costantemente facciamo perlustrazioni per verificare la situazione e individuare sul nascere tentativi di questo tipo".