Nuove ordinanze nei luoghi pubblici

Nuove ordinanze del Comune di Rio Saliceto per migliorare viabilità, sosta e uso dei parchi pubblici in paese. Interventi che si basano su un monitoraggio che ha interessato i cittadini. E’ stata emessa un’ordinanza per il divieto di accesso e sosta ai veicoli non autorizzati nel cortile del centro culturale Biagini. E’ stata pubblicata pure l’ordinanza per circolazione, sosta e uso degli spazi pubblici (strade, piazze, parchi…), con relative sanzioni previste per i trasgressori. Tra le novità annunciate figura l’istituzione di nuovi sensi unici per via Libertà e via Prampolini. Per la sosta, sparisce il disco orario in piazza XXX Gennaio (dietro il teatro), avviando una regolamentazione oraria dalle 7 alle 19 dei giorni feriali nella nuova piazzetta di via Libertà. E non mancano le nuove norme sui parchi pubblici. "Purtroppo il tema vandalismo, del mancato senso civico e della rumorosità anche ad orari notturni soprattutto da parte di minorenni o neo maggiorenni – dice il sindaco Lucio Malavasi – non appartiene solo a Rio Saliceto. Ma ritengo sia necessaria una maggiore attenzione dei genitori, spesso all’oscuro di quanto commesso dai figli". In tutti i parchi proibiti schiamazzi dopo le 22, consumare alcolici, introdurre mezzi a motore. Tutti i giochi nei parchi saranno vietati ai maggiori di 12 anni ed il loro utilizzo è consentito dalle 8 alle 22. Nel parco Ulivi divieto di introdurre i cani (anche nei percorsi pedonali), mentre gli altri parchi avranno le aree per la sgambatura.

Antonio Lecci