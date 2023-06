"Nuove piante morte e tra le erbacce"

Non basta piantare alberi in zone pubbliche, creando parchi con tanto di taglio del nastro, presenza delle autorità e tanti buoni propositi su natura, ambiente e tutela della salute pubblica. Le piantine messe a dimora vanno poi curate, annaffiate, con adeguata manutenzione in tutta l’area circostante. Situazione che non sembra essere realtà nella zona dei laghetti, all’Espansione sud a Correggio. Qui sono stati piantati 1.300 alberi nell’ambito del progetto ’Mettiamo radici per il futuro’, finanziato dalla Regione, ovviamente con soldi pubblici dei cittadini.

"Cosa rimane di quel progetto in quel parco a Correggio? Metà degli alberi sono probabilmente morti, mentre gli altri soccombono sotto delle erbacce infestanti cresciute a dismisura", la segnalazione di alcuni residenti. In effetti, non sempre la piantumazione di nuovi alberi viene seguita da cure e manutenzioni costanti. Come dimostrano pure le tante piante seccate l’estate dello scorso anno, a causa della perdurante siccità. Di recente non erano mancate proteste per le condizioni al parco pubblico del centro storico correggese, con erbacce alte, presenza di topi e giochi in parte danneggiati e mai riparati.