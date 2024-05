Nuove poltrone al centro prelievi

Nuova importante donazione dell’associazione prevenzione tumori di Guastalla, che ieri ha ufficialmente consegnato cinque poltrone attrezzate al Centro prelievi dell’ospedale civile di zona. Il presidente Rosella De Lorenzi con il vice, Eugenio Cudazzo, hanno incontrato i responsabili del reparto e il personale in servizio. Le cinque poltrone vanno a sostituire quelle già ormai obsolete e sgualcite, non più adeguate a garantire un servizio ottimale agli utenti che si recano negli ambulatori per il prelievi. Una donazione che sottolinea l’importanza della prevenzione delle malattie, che passa anche dai periodici controlli con prelievo di sangue. Le nuove poltrone ora sono già a disposizione del Centro prelievi guastallese.