Nuove poste a Busana, lavori finiti

Poste italiane comunica che sono ultimati i lavori della nuova sede dell’ufficio postale di Busana. Pertanto informano che per consentire i lavori di trasloco dell’ufficio dalla vecchia alla nuova sede, il servizio postale verrà sospeso a cominciare da questa mattina e per tutta la settimana. Il nuovo ufficio postale di Busana riaprirà al pubblico nella nuova sede di via Libertà 36b lunedì 11 dicembre. Nel frattempo i cittadini potranno servirsi degli Uffici Postali vicini: Cervarezza, sito in via della Resistenza 62a, aperto il martedì e giovedì dalle 8,20 alle 13,45 e sabato dalle 8,20 alle 12,45; Collagna, in via Roma 33, aperto tutti i giorni dalle 8,20 alle 13,45 e sabato dalle 8,20 alle 12,45. Le poste, in base a precedenti accordi, si trasferiranno negli uffici dell’ex Unicredit opportunamente adeguati.

s.b.