Nuove regole davanti al Rodari

Dopo una fase di osservazione, il Comune introduce nuove norme per rendere più agevole l’accesso e l’uscita dal plesso scolastico Rodari: entreranno in vigore da lunedì 20. Sarà vietata la sosta e la fermata davanti ALl’ingresso del complesso Cremeria. Sosta con disco orario dalle 7 alle 14 (max 30 minuti) nelle prime 6 stecche di stalli presenti dall’ingresso in via Tornara: gli automobilisti che devono sostare per più tempo hanno a disposizione gli stalli in fondo al parcheggio.