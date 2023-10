Nuove risorse per il palaghiaccio. Un milione di euro dalla Regione

Nuovi soldi in arrivo per portare a compimento, finalmente, la riqualificazione del Palaghiaccio della stazione invernale di Cerreto Laghi: la Regione ha annunciato il finanziamento di un milione di euro per il ripristino della struttura nell’ambito degli interventi a sostegno della riqualificazione degli impianti di risalita e sportivi presenti in Appennino Tosco Emiliano. Secondo quanto specificato dall’Ente, si tratta di 15 progetti che verranno sostenuti economicamente per un totale di 7.5 milioni di euro, di cui 3.5 da parte del Funt (Fondo nazionale del turismo). Sono interessati a livello regionale: Rimini, Forlì-Cesena, Bologna, Modena, Reggio Emilia e Piacenza.

Per quanto riguarda la nostra provincia è prevista una spesa complessiva di 1 milione e 80 mila euro: "Contributi di 747mila euro dalla Regione di cui 500 mila da fondi Funt e il restante da parte dei beneficiari – come specificato dalle Regione –. Si tratta dei lavori di adeguamento normativo, compreso l’efficientamento energetico. Per la riapertura del Palaghiaccio della stazione di Cerreto Laghi, nel Comune di Ventasso, la spesa complessiva è di 1 milione di euro, di cui 500mila euro dal Funt, 200mila dalla Regione"; oltre a un contributo di 17.700 euro, su una spesa complessiva di 30 mila euro, da assegnare ai privati per la Revisione della stazione.

"Con questi interventi vogliamo contribuire a dare un futuro alla montagna, rendendola più attrattiva per i turisti, riqualificando le strutture anche in termini di sicurezza" ha detto l’assessore regionale Corsini. "Ringrazio la Regioneper l’impegno profuso in questo periodo – la risposta del sindaco Enrico Ferretti – in cui si sono attivati con il Governo centrale per arrivare a questo risultato. Noi faremo la nostra parte".

Settimo Baisi