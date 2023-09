Nuove tecnologie al Mauriziano. Realtà virtuale per l’Orlando Furioso

Le nuove tecnologie a servizio dell’educazione da un lato e applicate alla fruizione dei beni culturali dall’altro. È il tratto distintivo del progetto ’Furiose interazioni’, che prende il via giovedì, dedicato a Ludovico Ariosto e alle sue opere. Proprio nel Mauriziano (la residenza estiva del poeta riaperta di recente dopo alcuni lavori di riqualificazione) saranno installate postazioni di realtà virtuale e interattive con cui gli studenti più giovani – dai cinque agli 11 anni – potranno ’immergersi’ nella storia de l’Orlando Furioso. Ad esempio, combinando a loro piacimento due dei quattro oggetti evocativi del poema (il cavallo, la spada, il corno e l’anello) riprodotti con una stampante 3d e collegati a un monitor, attiveranno la narrazione di alcune delle scene salienti dell’opera. Infine (in un ambiente digitale) andranno sulla luna in volo a un ippogrifo, per recuperare l’ampolla con il senno perduto di Orlando. Tramite appositi visori di realtà virtuale, inoltre, anche le persone con disabilità potranno contemplare gli affreschi del 1500 dipinti sul soffitto del piano superiore, a loro precluso per vincoli di tutela architettonici della villa. Il progetto, promosso dal Comune di Reggio, è finanziato dalla Fondazione Tiche, in collaborazione con il partner locale Relab e Reggio Children Srl. Gianluca Genovese, membro della Fondazione Tiche, sottolinea: "Si tratta del primo dimostratore tecnologico" a livello nazionale e "crediamo che il caso del Mauriziano, possa fare da volano per il resto del Paese".

Soddisfatta Annalisa Rabitti, assessore alla Cultura: "Cerchiamo di raccontare l’Orlando furioso in modo più contemporaneo, abbattendo le barriere anche cognitive".

Secondo Claudia Giudici, direttore di Reggio Children srl, l’edificio storico diventerà "un luogo di ricerca di nuove forme dell’apprendimento", mentre per Valentina Galloni, direttore dei Musei Civici di Reggio, il progetto "unisce le due prinicipali sfide dei musei contemporanei: l’accessibilità e l’utilizzo delle nuove tecnologie per renderli sempre più inclusivi e fruibili". Alle esperienze virtuali si accede tramite prenotazione. Le visite per le famiglie inizieranno dal 29 ottobre, quelle per le scuole il prossimo gennaio. A ottobre il Mauriziano sarà aperto tutte le domeniche dalle 15 alle 19. La scorsa domenica i visitatori sono stati 380.