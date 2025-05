Nuove telecamere per il quartiere. Espansione Sud

Dopo la riqualificazione dell’area, ora in piazza Aldo Moro, nel quartiere Espansione sud di Correggio, arrivano nuove telecamere a potenziare la videosorveglianza di quella zona. Il Comune ha investito una somma di 12 mila euro per installare due gruppi di telecamere di controllo sul piazzale: si tratta di un impianto multisensor e di quattro ottici, praticamente quattro telecamere in un unico corpo che permette la visione dell’area a 360 gradi, oltre a un bullet, cablate su un quadro e connesse al sistema centrale tramite fibra ottica.

Le telecamere sono considerate come una delle risposte alle pressanti e continue richieste di maggiore sicurezza arrivate già da tempo da commercianti e cittadini, in un’area che in passato, ma anche in tempi recenti, è stata presa di mira più volte da ladri, truffatori e anche rapinatori. Le telecamere cono collegate con la centrale operativa del comando della polizia locale e con la caserma dei carabinieri di zona, con le immagini praticamente visionabili in tempo reale per meglio controllare quella zona alle porte del centro storico correggese.