Nuovi accordi su contratti aziendali a Correggio e Campagnola

Correggio (Reggio Emilia), 31 luglio 2023 – Nuovi accordi sindacati in aziende metalmeccaniche reggiane. Gli ultimi contratti approvati dalle parti arrivano dalla Stampotecnica e dalla Farina Verniciatura di Correggio e dalla Benzi Group di Campagnola. Alla Stampotecnica viene introdotta per la prima volta un’indennità di turno notturno di 5 euro a notte, per premiare maggiormente il disagio della turnistica. E poi un buono pasto di 3 euro al giorno, oltre a un premio di risultato di 1.450 euro lordi l’anno, di cui 550 euro certi. Inoltre, per i 75 dipendenti, un premio fisso consolidato di 100 euro l’anno. Alla Farina viene istituito un aumento di salario fisso di 17,30 euro al mese, confermando un’indennità oraria di 10 centesimi l’ora che, su base volontaria, potrà essere trasformata in tempo, cioè in riduzione oraria. Alla Benzi Group l’accordo prevede maggior spazio per le assemblee, l’inserimento per la prima volta di un buono pasto giornaliero, per 218 giorni l’anno, fino alla corresponsione del 100% del trattamento economico nei primi tre giorni in caso di assenza per malattia.