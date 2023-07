Nuovi accordi sui contratti con aumenti e stabilizzazioni

Reggio Emilia, 27 luglio 2023 - Continuano a registrarsi gli accordi sui nuovi contratti aziendali di importanti imprese reggiane. Nella Bassa raggiunti accordi alla Tecnove di Novellara e alla Geismar di Poviglio. Alla Tecnove, 80 dipendenti, previsto un aumento di salario fisso non assorbibile di 50 euro lordi mensili e un aumento del consolidato annuo da 300 a 450 euro. Il contratto prevede inoltre un nuovo percorso di stabilizzazione dei lavoratori precari che coinvolge quindici giovani operai e l’integrazione di nuove regole. Alla Geismar di Poviglio è invece previsto un aumento di 60 euro mensili, che andranno ad incidere su tutti gli istituti contrattuali, cioè ferie, permessi, malattia, tredicesima e Tfr, e che resteranno un diritto dei lavoratori fino a quando si dimetteranno o andranno in pensione. Oltre all’aumento fisso di retribuzione viene confermata la presenza di un premio di risultato di 2.300 euro annuali, l’aumento del buono pasto giornaliero e l’introduzione di quattro ore di formazione per tutti i lavoratori sulla lettura della busta paga e sul contratto nazionale, gestite direttamente dalla Fiom. Alla Calf di Montecchio, 150 dipendenti, l’aumento è di 70 euro fissi, oltre a un aumento del Premio di risultato annuale variabile che arriverà ad un massimale di 2.400 euro lordi con un anticipo del 65% pari a 1.560 erogati durante l’anno.