Nuovi "alberghi" per gli insetti

Continua la progettazione degli "alberghi" per gli insetti, con inserimento e utilizzo di materiali naturali per il parco di Villa Vecchi a Boretto. Un nuovo appuntamento sul tema della biodiversità per aiutare gli insetti impollinatori a trovare una dimora anche nelle zone più antropizzate. L’appuntamento, in due turni (alle 15 e alle 16,30), è giovedì 15 febbraio alla Bottega del tempo libero di viale Umberto I a Boretto, con prenotazione al numero 348-8542804. Prevista la presenza di esperti in materia per illustrare le varie procedure. I bugs saranno poi installati in primavera al parco di Villa Vecchi, nell’ambito di un evento del progetto Ubuntu, con il patrocinio del Comune di Boretto, finanziato con fondi pubblici messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, all’interno del programma "Adotta un’aiuola".