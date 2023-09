Nuovi alberi al parco dal Comune. Alternativa Civica: "Quelle piante non sono adatte"

Discussione politica sul tipo di alberi da piantumare nel Parco Urbano e sulla manutenzione del verde, dopo che l’amministrazione comunale ha presentato un bando per rivitalizzare un’importante area verde, coinvolgendo in prima persona cittadini, imprese e associazioni. Si invita a donare un albero da piantare nel Parco, da affiancare ai filari delle specie originali: la classica ‘piantata reggiana’ con vite maritata all’acero campestre.

Il Comune si occuperà del loro mantenimento; in aprile, in collaborazione con le scuole, sono stati piantumati 29 aceri campestri forniti dalla Regione. Presso ogni esemplare verrà inoltre collocato un cartellino con informazioni, tra cui il nominativo del donatore. I consiglieri di Alternativa Civica ritengono però che "mettere a dimora nuovi alberi di alto fusto nel Parco di via Podgora è un errore dal punto di vista ambientale, paesaggistico e culturale". Il Parco "è un pezzo di territorio agricolo inserito nel contesto urbano. La piantata reggiana trova a qui uno dei pochi esempi sopravvissuti sul territorio reggiano, tutelati da un decreto del Presidente della Regione. Ora la Giunta ha deciso di introdurre in quest’area nuovi filari, attraverso la messa a dimora di alberi di alto fusto di specie diverse dall’acero, tra cui noci, castagni, querce, pini, cipressi e olmi. Questo stravolgerebbe l’area agricola, trasformandone il paesaggio e occultandone la funzione di testimonianza storica e culturale. Si tratterebbe di una presenza totalmente incongrua. La Giunta farebbe meglio a garantire un’adeguata manutenzione ai filari attuali, che presentano diversi esemplari morti da tempo".

f.c.