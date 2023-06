Nuovi alberi e più pulizia "A luglio partono i lavori"

Dopo mesi di richieste e sollecitazioni, ora, è arrivato il tempo delle risposte. "Partiranno a luglio i lavori di riqualificazione del parco del Popolo, con uno stanziamento di 200mila euro", assicura l’assessore Carlotta Bonvicini. I dettagli del progetto sono stati snocciolati in un incontro che si è svolto nei giorni scorsi in municipio, alla presenza di una delegazione del gruppo ’Dalla parte dei giardini pubblici’. "Da tempo ci confrontiamo con il comitato in maniera collaborativa e proficua – spiega Bonvicini – e ora siamo arrivati nel momento più caldo: a luglio iniziano i lavori di manutenzione straordinaria con 200mila euro di fondi già stanziati l’anno scorso, ora operativi. Andremo a intervenire soprattutto sul verde esistente, con pulizia e implementazione degli alberi; metteremo nuove alberature dove si sono perdute: intorno alla fontana centrale, ad esempio. Inizialmente intorno c’era un contorno di alberature e proviamo a ripristinarlo con il benestare della Soprintendenza. Poi intereverremo anche sui platani di viale Allegri, alcuni verranno ripristinati andando a rimpiazzare quelli tolti nel tempo".

Ma non è finita: "Ripristiniamo i vialetti dove la ghiaia non c’è più e bordi delle aiuole – prosegue Bonvicini –. Rimettiamo ordine, insomma. Anche la ’fontana dell’elefante’ verrà pulita e verrà sostituito il tirante sul cedro monumentale per renderla più visibile". Tra le tante opere c’è anche "l’idea di provare a dare attenzione maggiore e presidio alla raccolta rifiuti nel parco – spiega l’assessore –: vogliamo individuare una serie di figure (compresi i percettori di reddito di cittadinanza) per presidiare un po’ la zona e pulire aiuole".

Un tema molto caldo è quello dei bagni pubblici chiusi: "Lì il problema principale, anche di sicurezza, è il presidio; ci siamo presi in carico la questione e valuteremo come rendere la zona più visibile e meno ‘nascosta’ dalla siepe vicina – chiosa Bonvicini –. Putroppo i nostri giardini non hanno un vincolo monumentale specifico, questo ci ha impedito di candidarli ai fondi Pnrr relativi. Avevamo una visione più ampia, volevamo riproporre al loro interno il padiglione con caffetteria, da collocare sul fondo del giardino verso i viali, fruibile tutto l’anno anche dagli universitari magari. Perché il vero tema è che manca l’attraversamento pedonale. Servono però finanziamenti diversi, che al momento non ci sono". E il monumento ai Concordi? "C’era già una cifra a bilancio per la pulizia, che verrà effettuata entro l’anno. Stiamo anche valutando se recintarlo e aprirlo su richiesta alle scolaresche in visita, per preservarlo di più". Suggestiva, dice poi l’assessore, l’idea di un contest per gli studenti reggiani per rimpiazzare le statue ora scomparse dal parco. Una palla che, ora, passerà però all’assessorato alla cultura.

Benedetta Salsi