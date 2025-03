Nuovi arredi per le lezioni en plein air

Nuovi arredi per gli spazi esterni delle scuole del territorio comunale di Scandiano. La loro installazione è stata avviata dal Comune alle scuole primarie e ai servizi educativi comunali per favorire attività didattiche e ricreative all’aria aperta. L’importante operazione è finanziata con fondi comunali per un importo complessivo di 20.779,68 euro e ha compreso l’acquisto e la posa in opera di tavoli, panchine e attrezzature pensate per migliorare la fruibilità degli spazi scolastici. Coinvolti la scuola primaria ‘L. Spallanzani’, la primaria di Ventoso, la primaria ‘R. Levi Montalcini’, il nido d’infanzia comunale Girasole e il nido d’infanzia Leoni. Grazie a questa fornitura, gli studenti potranno usufruire di nuove e utili aree attrezzate, favorendo esperienze educative in un ambiente stimolante e inclusivo.

"Si tratta di un investimento concreto per la qualità degli ambienti scolastici che permette ai bambini e ai ragazzi di vivere maggiormente gli spazi all’aperto, rendendo l’ambiente scolastico più accogliente e adatto a nuove metodologie didattiche", spiega il sindaco Matteo Nasciuti. L’acquisto degli arredi è stato affidato alla ditta New Fontanili S.r.l. che ha fornito elementi in legno di pino nordico impregnato, garantendo resistenza agli agenti atmosferici e sostenibilità.

Tra le installazioni principali ci sono tavoli da pic-nic monoblocco, panchine, tavolini e bauli contenitori, una grande sabbiera Oasi per la scuola dell’infanzia La Rocca che offrirà uno spazio sicuro e strutturato per il gioco dei bambini. "L’intervento – sottolinea l’amministrazione scandianese – rientra nel quadro degli impegni assunti dal Comune con il protocollo d’intesa con gli istituti comprensivi del territorio, che prevede la costante attenzione alle dotazioni scolastiche per garantire il miglior servizio educativo possibile".

Il Comune, oltre alla fornitura degli arredi, ha inoltre provveduto alla manutenzione e riparazione dei sistemi antintrusione di alcuni plessi scolastici con un investimento di circa 4.500 euro per assicurare la fondamentale protezione degli edifici e delle attrezzature didattiche per assicurare quindi una maggiore sicurezza. Lavori quest’ultimi affidati alle ditte Si.Re.Com. tecnologie per la sicurezza S.r.l. e Relaitron S.r.l.

Matteo Barca