Nuovi arredi su due rotonde "Abbiamo puntato all’essenziale"

Hanno riscosso successo i nuovi arredi su due rotonde che segnano l’ingresso al centro abitato di Rubiera sull’asse nord-sud, in viale Resistenza e via Fratelli Cervi. "Abbiamo semplicemente ripreso in mano la gestione di questi due spazi stradali – dice il sindaco Emanuele Cavallaro – dopo che erano rimasti ‘orfani’ degli sponsor che prima se ne occupavano. Ora che è il Comune a doversene occupare abbiamo privilegiato la semplicità di manutenzione, l’essenzialità e la sicurezza come concetti guida".

Cavallaro ha spiegato che i nuovi arredi sono stati disegnati "dal nostro ingegnere dell’ufficio tecnico Sossio Paone e realizzati da un artigiano. Nelle rotonde, in generale, si trova un po’ di tutto: qui si privilegia un po’ di ordine e devo dire che il risultato è davvero apprezzabile". Di notte l’illuminazione a led contribuisce a rendere visibile la rotatoria garantendo una maggiore sicurezza ai mezzi in transito sulle strade rubieresi.

m.b.