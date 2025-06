Nuovi asfalti, al via interventi e lavori notturni

Il Comune di Reggio investe su sicurezza e fruibilità della rete stradale cittadina, con una serie di interventi volti a ripristinare la pavimentazione stradale e il rifacimento della segnaletica stradale. "Gli interventi che ci apprestiamo ad avviare – dichiara il vicesindaco Lanfranco De Franco – puntano a migliorare la fruibilità e la sicurezza di alcune strade molto frequentate con una serie di investimenti sulle manutenzioni straordinarie". Si parte la prossima settimana con una serie di lavori stradali in notturna, al fine di limitare i disagi alla circolazione. Il primo intervento previsto è quello di via dei Gonzaga, dall’intersezione con via Bertani Davoli in direzione Villaggio Crostolo: gli interventi si svolgeranno da martedì 17 a venerdì 20 giugno, dalle ore 21 alle 6. Di conseguenza, è previsto il restringimento di carreggiata con senso unico alternato regolato da movieri e il divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di cantiere. Le deviazioni ed i percorsi alternativi saranno segnalati sul posto. A seguire, tra fine giugno e l’inizio di luglio, è previsto il ripristino degli asfalti, in orario notturno, di viale Martiri di Piazza Tien An Men e via Giambattista Vico.

Una seconda parte dei lavori riguarderà gli interventi di opere di manutenzione straordinaria della rete stradale approvati dalla giunta. Si riasfaltano complessivamente 37.415 metri quadrati di strade situate soprattutto nel forese, per una lunghezza complessiva di 6 chilometri. I lavori riguarderanno via Walter Asseverati, via Bassetta, via Del Bosco, il parcheggio di piazzale Catellani, via Ferri, via Leone Ginzburg, via Walter Manzotti, via Cella all’Oldo, e il parcheggio comunale del Palahockey, dove l’intervento verrà realizzato nelle prossimità di via Paterlini e via Cisalpina comprendendo anche il lato ingresso dell’istituto Pascal, e ha uno sviluppo di 2.358 metri quadrati.