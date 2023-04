Nuovi bus metano-ibridi Dismessi tutti quelli a Gpl

Ventuno nuovi autobus metano-ibridi viaggeranno sulle nostre strade. È quanto ha comunicato ieri Seta, presentando l’ultimo degli interventi previsti nel piano aziendale di investimenti 2021-2024 che vale 100 milioni di euro. A settembre 2022 sulla rete urbana di Reggio sono stati immessi in servizio quindi i primi 27 nuovi autobus alimentati a metano-ibridi, con i quali ha preso il via la dismissione dei vecchi mezzi alimentati a Gpl.

Ora Seta completa l’opera: sono infatti pronti ad entrare in servizio ulteriori 21 nuovi bus a metano mild hybrid di ultima generazione, grazie ai quali viene sostanzialmente rinnovata la flotta urbana di bus da 12 metri di Reggio, in anticipo di oltre sei mesi rispetto alle previsioni. Il rinnovamento della flotta urbana ha comportato un investimento complessivo di oltre 15 milioni di euro, di cui circa 7 milioni a carico del Comune di Reggio Emilia, circa 5 milioni della Regione e quasi 4 milioni a carico di Seta. Questi 21 nuovi mezzi sostituiscono altrettanti bus urbani alimentati a Gpl, segnando così il definitivo abbandono di tale tipologia di mezzo pubblico. Di conseguenza, anche il relativo distributore interno di Gpl presente nella sede di via del Chionso verrà avviato alla dismissione.

Tutti i nuovi mezzi a metano, inoltre, possono essere riforniti autonomamente grazie alla stazione di servizio realizzata all’interno del deposito aziendale, che consente di ridurre sensibilmente i costi d’acquisto del carburante sostenuti dall’azienda, velocizzare i tempi di rifornimento e rendere così sempre più conveniente e diffuso l’impiego degli autobus a basso impatto ambientale. Inoltre, il nuovo distributore è abilitato anche per l’erogazione di biometano, di cui SETA prevede un impiego sempre crescente: oggi copre il 15% circa del fabbisogno. Si tratta di bus urbani Man Lion’s City da 12 metri di lunghezza, alimentati a metano compresso cng con motore in versione Mild Hybrid, classe di emissioni Euro 6, dispongono di un propulsore elettrico che integra e supporta le performance del motore termico. Il motore elettrico è alimentato da energia ad impatto ambientale zero, generata durante la fase di decelerazione del mezzo. I MAN Lion’s City possono ospitare fino a 93 passeggeri, di cui 25 seduti, e dispongono di una postazione attrezzata per utenti con disabilità motorie. Sono dotati di sistema di geolocalizzazione, impianto di climatizzazionericircolo dell’aria, impianto di videosorveglianza a 6 telecamere digitali, contapasseggeri, impianto automatico antincendio a nebulizzazione, pedana manuale per la salitadiscesa di utenti con carrozzina, sistema di diagnostica on board, black box di monitoraggio e registrazione parametri di esercizio.