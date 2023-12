Nuovi contratti in un trimestre. Il lavoro a Reggio sale del 3%

Si confermano elevati i numeri dei nuovi contratti previsti dalle imprese reggiane per dicembre e per i primi due mesi del prossimo anno. Proprio dicembre dovrebbe chiudersi con 2.730 nuovi contratti, il 4,6% in più rispetto al dicembre 2022, mentre nel trimestre dicembre 2023/febbraio 2024 ne sono previsti 13.140, con una crescita del 3,3%. L’andamento dei nuovi contratti – secondo le analisi elaborate dal Sistema informativo Excelsior, gestito da Unioncamere-Anpal – non mostra segni di criticità, anche se le previsioni appaiono differenziate. Le attivazioni previste a dicembre, infatti, si concentreranno per il 58% nel settore dei servizi con 1.580 unità e, in particolare, nei servizi alle imprese (600 unità) e alle persone (260), turistici, alloggio e ristorazione (350 ingressi) e nel commercio (370 ingressi).

Anche nell’industria manifatturiera e nelle "public utilities" è prevista una crescita, con 990 nuovi contratti, con un contemporaneo lieve incremento anche degli ingressi (+6,7%) nelle costruzioni.

Tra i profili più difficili da reperire emergono, nell’ambito dirigenziale, gli specialisti nelle scienze della vita (nel 91,7% dei casi, di difficile reperimento), ingegneri (nell’88,6% dei casi), gli insegnanti nella formazione professionale, istruttori, allenatori, atleti (nell’85% dei casi) e i tecnici della salute (nell’83,6% dei casi).