Nuovi corsi Its per tutti i gusti

Si apre la stagione 2023-2025 e porta a Reggio 56 nuovi corsi. La scuola politecnica ITS Emilia Romagna, che riunisce le sette fondazioni ITS della regione, organizza nuovi corsi tecnici superiori rivolti a giovani e adulti già in possesso del diploma d’istruzione secondaria superiore, di cui quasi una sessantina solo nella nostra città. Si tratta dell’offerta biennale della rete politecnica, finalizzata a formare tecnici in grado di inserirsi nei settori strategici del nostro sistema economico-produttivo, che mira a portare nelle imprese competenze altamente specialistiche. I settori coinvolti riguardano infatti la gestione dei processi industriali e dei sistemi meccatronici, la digital automation, la logistica, il trasporto ferroviario, il digital marketing dei prodotti alimentari, l’integrazione e la sicurezza dei sistemi informativi. Le opportunità ITS sono state pensate, infatti, per creare una forte collaborazione con il mondo aziendale e per consentire ai partecipanti di alternare momenti formativi in aula a periodi di formazione pratica sul lavoro. I percorsi durano 2 anni, per un totale di 2000 ore, che ne includono 800 di stage, e, per iscriversi, è necessario sostenere e superare una prova di accesso. A conclusione del percorso, previa verifica finale, si rilascia un diploma di tecnico superiore valido a livello nazionale, che consente l’accesso ai concorsi pubblici e all’università e corrispondente al quinto livello del Quadro Europeo delle qualifiche. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito itsemiliaromagna.it