Nuovi disagi per i treni in ritardo

Nuovi disagi, nella prima mattinata di ieri, per ritardi dei treni usati in particolare da studenti e lavoratori pendolari, sulla linea Reggio-Guastalla. Le corse 90169 e 90172, da Guastalla e da Reggio in partenza poco dopo le sei, hanno accumulato anche fino a oltre 20 minuti di ritardo, soprattutto nella prima parte del viaggio, per poi recuperare parte del ritardo. Alcuni passeggeri hanno parlato di una decina di minuti di ritardo nell’arrivo alle stazioni capolinea. Pare che le corse successive abbiano registrato una situazione regolare. Intanto, da lunedì prossimo è previsto il ripristino della fermata a Pieve Rossa di Bagnolo per i treni da Guastalla (6,20) e da Reggio (14,16) per favorire i pendolari residenti in paese. La fermata era stata soppressa a inizio anno per cercare di risolvere il problema dei ritardi.