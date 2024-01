Nuovi disagi sulla linea Parma-Guastalla-Suzzara: il treno si è guastato

Nuovi disagi per i viaggiatori della linea Parma-Guastalla-Suzzara. L’altra mattina alcuni utenti hanno segnalato l’ennesimo disagio dovuto a una presunta avaria al motore del convoglio, in particolare il treno 90317, rimasto fermo a Parma proprio per il guasto.

I passeggeri hanno dovuto attendere un convoglio sostitutivo, con la corsa successiva (la 90318) che è partita alle 8, con un quarto d’ora di ritardo. Che non sono pochi per i pendolari che devono arrivare in orario sul posto di lavoro, in particolare coloro che necessitano di sfruttare le coincidenze con altri mezzi del trasporto pubblico, come i bus tra Brescello e Viadana. Intanto, in questi giorni continuano i lavori nella zona della stazione di Guastalla.