Nuovi gestori al Bar Reggio: "Qui per una sfida sociale"

Una nuova gestione per lo storico Bar Reggio di via Monte San Michele. Enzo Codeluppi, che fino al dicembre scorso dell’esercizio era apprezzato barista sotto la gestione di Giulio Bacicchi, ha ora rilevato il locale. "Di fatto ho cominciato, come proprietario, da tre giorni, dopo il periodo delle feste. E devo dire che di giro ce ne è, anche se gennaio solitamente è un mese piuttosto fiacco; per questo sono soddisfatto di come sono iniziate le cose. Fin da quando ho iniziato a lavorare qui, a novembre 2021, l’idea è sempre stata quella, presto o tardi, di avere un bar tutto mio. Quando Bacicchi mi ha comunicato che avrebbe voluto vendere, mi è sembrato naturale sfruttare l’occasione e ripartire da qui". Il bar continua a essere frequentato dai clienti storici, non ultimi tanti tifosi della Reggiana, che hanno iniziato a trovarsi al Bar Reggio ai tempi in cui la squadra granata giocava nello storico Mirabello, e ora si incontrano per qualche momento sereno insieme. Si va però aggiungendo una clientela più giovane, in una zona comunque limitrofa a quella della vecchia stazione Fs, quindi non certo tranquilla. Portare avanti un’attività in quel territorio è perciò anche una sfida sociale: "La situazione è indubbiamente critica – commenta Codeluppi – ma aver allontanato, nel tempo, determinate persone ha permesso un maggiore controllo della situazione, almeno di giorno. E in questo ha aiutato anche l’apertura di una nuova palestra e di un paio di uffici. Il giro è aumentato. Di sera è effettivamente più complicato, continuano a esserci numerosi furti. Ad ogni modo, nel mio piccolo, cerco di tenere lontani soggetti pericolosi, anche con fermezza se occorre, perché è importante che questa zona resti viva e vivibile". Occasione di socialità in zona sarà anche l’inaugurazione ufficiale della nuova gestione del bar Reggio, in calendario sabato, all’insegna di tanta buona musica. "E il dj – conclude Codeluppi – ovviamente lo farò io, dato che, da almeno trent’anni, coltivo anche questa passione. Attualmente Codeluppi, nel locale, lavora insieme alla collega e compagna Martina Panciroli, ma non esclude di assumere in futuro altro personale.

Gabriele Gallo