Nuovi giochi e verde più curato nel parco Merulo

Non stanno passando inosservati, ai passanti, i lavori in corso al parco pubblico Merulo a Correggio. Dopo la rimozione di un tasso non più vitale e della siepe con spine, ora è in corso la rimozione di alcuni vecchi giochi per bambini, sostituiti da giochi moderni. Salvo intoppi, i lavori dovrebbero concludersi entro fine novembre con la posa della nuova pavimentazione in gomma colata, riconsegnando in questo modo un "Parco Merulo" rinnovato, migliorato nel verde e con nuovi giochi, più funzionale ai bambini e alle famiglie, il tutto con un investimento del costo di 35 mila euro. E grazie alla collaborazione e al prezioso lavoro di alcuni volontari, verranno carteggiati e riverniciati i giochi vecchi, l’altalena e il pinco-panco, attrezzature che sono state mantenute perché, dopo la verifica periodica, sono risultate ancora in buone condizioni e quindi non verranno sostituite.

"La parte finale del progetto – spiega l’assessore Giovanni Viglione – prevede anche la piantumazione dell’aiuola centrale con un progetto insieme alla scuola San Tommaso, coinvolgendo gli alunni nell’educazione ambientale".