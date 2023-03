Nuovi guai per la diga C’è rischio interramento "Rispetto al passato lo scenario è cambiato"

Renzo Valloni, geologo, professore ordinario e docente di ’Valutazione di impatto ambientale’ all’Università di Parma: con la siccità di questi anni ci sono notizie di dighe in difficoltà a garantire i rifornimenti idrici. A Vetto ci sarà abbastanza acqua per ’rifornire’ la diga?

"Tema molto complesso, ma abbiamo i dati: possiamo dire che l’acqua per riempirla ci sarà".

Nonostante la siccità?

"Parlano i numeri degli annali idrogeologici di Arpae: i millimetri di pioggia annui non sono significaticamente cambiati, nonostante il cambiamento climatico".

Quali numeri?

"E’ importante il dato dell’afflusso annuo medio come volume: a fine anni Ottanta si faceva conto su un afflusso alla stretta di Vetto di 293 milioni di mc annui e il valore attuale è simile".

Eppure noi vediamo una grande differenza nel clima.

"Questo è il nuovo problema, anche per la diga. Questi volumi di acqua non seguono le stesso regime del passato, ma si concentrano in pochi episodi, a volte anche uno solo all’anno di piogge veramente intense con portate del tutto fuori media".

Cosa cambia per l’invaso?

"Moltissimo: il trasporto solido è estremamente più elevato di quanto fosse in passato".

Quindi si rischia l’interramento dell’invaso in tempi rapidi?

"Il rischio c’è. Un eventuale invaso, con questa situazione, potrebbe avere vita breve".

Cosa occorrerebbe fare?

"Fare una valutazione economica di questo rischio. Non sto dicendo sì o no alla diga, ma in assenza di questa valutazione ogni calcolo sui costi e l’utilità dell’opera sarà carente".

Perchè col cambiamento climatico l’interramento di un invaso è un problema così grave?

"Purtroppo il trasporto solido, con gli eventi climatici estremi, si è accelerato tantissimo. Rispetto al passato lo scenario è del tutto mutato, i modelli di una volta non valgono più".

Al punto da temere che realizzare una diga non sia più economicamente sostenibile?

"Non facciamo allarmismi. Occorre però nell’interesse pubblico valutare attentamente prima di prendere decisioni, il problema del trasporto solido ha avuto incrementi impressionanti. Non lo dico io, lo dicono i dati".

I sostenitori della diga, di fronte all’emergenza idrica, chiedono di ridurre i tempi ripartendo dal vecchio progetto.

"Temo che non sia possibile e non lo dico io. Mi riferisco a uno studio dell’Autorità di Bacino del Po sulla risorsa idrica in Val d’Enza. Per fare una diga ci vogliono almeno 15 anni".

Perchè non usare il vecchio progetto? I sostenitori dicono che avremmo le prime disponibilità di acqua in due, tre anni.

"Non è possibile ripartire con il progetto Marcello. Le normative europee sono cambiate, vanno applicate nuove norme di protezione dell’ecosistema".

Ma la crisi idrica non può aspettare 15 anni.

"Infatti l’Autorità di bacino sostiene che occorre procedere in modo rapido con interventi che abbiano tempi di realizzazione breve, da 3 a 5 anni, poi altre opere in tempi medi, fino allo scenario del possibile invaso tra 15 anni".

Cosa fare subito?

"Cito sempre lo studio dell’Autorità di Bacino del Po. Nello scenario 1 si prevede il riuso dei reflui degli impianti dopo opportuno trattamento. I reflui cittadini vanno indirizzati tutti in depuratori come nel caso di Mancasale che, esempio quasi unico, ha trattamenti che consentono poi di usare quell’acqua per i campi. Nello scenario due ci sono laghetti consortili di sussidio all’agricoltura, già finanziati dalla Regione. Poi c’è la realizzazione della traversa a Currada. Fino all’eventuale invaso".

Ovvero una mega diga da 98 milioni di mc?

"Non ci sono più le condizioni per le dimensioni previste tanti anni fa, non passerebbe... Nello studio dell’Autorità di Bacino si ragione di 27 milioni".

Paolo Patria