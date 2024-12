Nuovi incidenti, ieri due pedoni investiti

Doppio incidente con pedoni ieri a Reggio Emilia: una ragazza di 18 anni è stata investita da un’auto davanti al polo scolastico di via Makallè. Portata con un trauma in ambulanza, in ospedale a Reggio in codice 3, è stata poi dichiarata fuori pericolo. In ogni caso, un altro pericoloso evento fuori dalle nostre scuole, dove devono a maggior ragione essere rispettati tutti i limiti di velocità.

Altra persona investita in zona Canalina, in via Vittoria Colonna, in questo caso si è trattato di un anziano di 91 anni, anch’egli portato in ambulanza in ospedale a Reggio, in codice tre. L’anziano ieri era sotto osservazione. Si moltiplicano queste tipologie di incidenti in città e in provincia, serve maggiore cautela e serve moderare la velocità delle automobili per tutelare il più possibile l’utenza più fragile, che sulla strada è la più esposta. Zone sensibili come scuole e ospedali chiedono maggiori tutele.