Nuovi incidenti per l’asfalto bagnato. Ferita una ciclista

Due incidenti, con giovanissimi coinvolti, si sono verificati ieri nella Bassa. In via Fazzano a Correggio, nella prima mattinata, un ragazzo di 17 anni è rovinato sull’asfalto, forse per evitare uno scooter, su un tratto di strada reso viscido dalla pioggia. Il giovane operaio si stava recando al lavoro in una ditta della zona al momento della caduta. Per fortuna non sembra aver riportato traumi di rilievo. E’ stato soccorso da alcuni passanti: tra loro anche un operatore sanitario, che ha prestato le prime cure.

E nel pomeriggio si è verificato altro incidente, stavolta a Guastalla, in via Sacco e Vanzetti, nei pressi dell’incrocio con via Pieve, dove una studentessa di 13 anni, abitante in zona, si è scontrata in bici con un’autovettura Citroen C3 condotta da una ragazza, rimasta fisicamente illesa. Ferita invece la giovanissima ciclista, portata dall’ambulanza della Croce rossa locale e dal personale dell’autoinfermieristica al Santa Maria Nuova di Reggio per completare gli accertamenti, ma non risulta essere in pericolo di vita. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana.

