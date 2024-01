Nuovi negozi, in arrivo 150mila euro

Un sistema di premialità in base a certi criteri merceologici e di progetto, ma anche per far sì che a rinascere sia quella parte di città che una linea Maginot invisibile separa dalla zona più vivace del centro.

E’ con questi criteri che l’amministrazione comunale si appresta a presentare, nei prossimi giorni, un bando per il valore complessivo di 150mila euro a fondo perduto da consegnare nelle mani delle attività che decideranno di aprire in centro storico. Ma l’accesso a questi fondi, che si esauriranno molto in fretta è da credere, non sarà senza richieste.

Per poter avere l’aiutino pubblico bisognerà soprattutto dimostrare di essere in grado di contrastare quello che il Politecnico di Milano, nel suo studio, ha individuato come il male assoluto del nostro esagono: l’instabilità commerciale. Attività che aprono e chiudono il tempo di una stagione, vetrine che si accendono e poi si spengono in pochi mesi. Un male atavico che da anni mette in crisi il centro storico, svuotato dei servizi e quindi meno attrattivo per certe tipologie di attività commerciali.

Così il Comune, in base a certi criteri precisi che saranno presentati nel dettaglio nelle prossime settimane dall’assessore al Commercio Mariafrancesca Sidoli (in foto), elargirà i contributi (si parla di un massimo di circa 10mila euro ogni attività, una bella iniezione di liquidità in grado di sostenere i nuovi imprenditori) anche in base al progetto commerciale e alla sua potenziale tenuta. In realtà non sarebbe la prima volta che si mette in campo questo tipo di sostegno. Un esempio è la Spumanteria sotto l’Isolato San Rocco, che anni fa rientrò in un progetto di rivalorizzazione del centro, anche in risposta all’esplosione del commercio online. Fu la Camera di Commercio a mettere a disposizione grautitamente un suo spazio in galleria, per poterla rivitalizzare.

E’ probabile che il nuovo bando interesserà soprattutto i comparti commerciali che guardano verso via Roma (Nord) e via Emilia San Pietro (Est), certamente due zone in grande difficoltà sia dal punto di vista commerciale che della sicurezza. E come ormai è ben noto, il commercio crea deterrenza naturale. E saranno certamente escluse alcune attività commerciali, in base a una serie di normative di tipo nazionale e regionale che ne impediscono l’accesso a certi fondi (ad esempio le sale gioco). Ma l’obiettivo dichiarato del Comune è appunto quello di agire su quelle fette del centro che proprio in questi giorni sono tornate nell’occhio del ciclone, abbandonate al degrado e alla microcriminalità.

Saverio Migliari