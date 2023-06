Nuovi orari per i centri di salute mentale

Dal 5 giugno al 30 settembre le attività del Centro salute mentale di Correggio cambiano orario, con attività in via Mandriolo Superiore il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 14, il martedì, giovedì dalle 8 alle 18.30 e il sabato dalle 8 alle 13. Inoltre, il Centro salute mentale di Guastalla resta aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 18.30, il martedì, giovedì dalle 8 alle 14, sabato dalle 8 alle 13. Nei giorni con orario ridotto attivi il Servizio di Salute mentale di Correggio (0522-630430) e di Guastalla, in via D’Acquisto (0522-837561).