Nuovi parcheggi: i lavori in via Campogrande e via dell’Ecologia

In corso interventi in via Campogrande e via dell’Ecologia, a Rolo, per realizzare un senso unico che permette di creare più parcheggi per i dipendenti della zona industriale e di razionalizzare la viabilità nelle aree di carico e scarico merci. L’intervento è in atto nell’ambito "Campogrande 3". Durante i lavori non sono utilizzabili gli stalli di sosta accanto alla ditta Butler; i mezzi in entrata dalla rotonda di via Campogrande vengono deviati su via dell’Economia. Appena le temperature lo consentiranno, saranno realizzati interventi di riasfaltatura stradale e rifacimento di segnalatica verticale e orizzontale.