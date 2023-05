Nuovi problemi al mercato

Disagi evidenti e perdite economiche per l’attività di rosticceria al mercato ambulante di Guastalla. Da tre sabati si registrano problemi tecnici all’impianto di alimentazione elettrica. E per il titolare del banco alimentare, Andrea Ferioli (nella foto), non mancano i danni. "Tre sabati fa – racconta – non ho potuto proporre i prodotti alla piastra e i fritti per mancanza di corrente per le apparecchiature. Molti clienti non hanno potuto fare gli acquisti previsti. Sabato scorso sono stato avvisato della perdurante avaria mentre stavamo arrivando a Guastalla. Siamo tornati subito indietro. E ora scopriamo che è stata sistemata la… presa sbagliata. Siamo riusciti ad avviare solo in parte l’impianto. Ma possiamo servire solo parte della clientela a causa del problema. Mi chiedo: chi ci ripaga dei danni e dei mancati incassi?".