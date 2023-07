Nuovi progetti vincenti per la Vimi Fasteners

Vimi Fasteners chiamata dai grandi nomi dell’automotive per la fornitura di organi di fissaggio in leghe leggere. Sono oltre duemila le referenze produttive dell’azienda con sede a Novellara. "Abbiamo investito – spiega il direttore tecnico Michele Bencivenni – oltre cinque milioni di euro in progetti innovativi su leghe ad alta resistenza e leghe leggere. Abbiamo realizzato nuovi componenti ad alte prestazioni per il settore delle supercar e del motosport che posizionano l’azienda ai vertici dei migliori produttori di sistemi di fissaggio per l’automotive di lusso". Vimi Fasteners ha chiuso il primo trimestre 2023 con ricavi per 14,44 milioni di euro (+13,7% rispetto al marzo 2022), con il 33% delle vendite nel settore automotive e un portafoglio ordini di 32,84 milioni di euro (30,24 milioni del primo trimestre 2022). Ha recentemente completato il processo di acquisizione di Filostamp, azienda attiva da più di 40 anni nel settore della produzione di sistemi di fissaggio per il settore industriale e automotive.