Nuovi punti digitali attivati per offrire supporto ai cittadini

Saranno attivati a Scandiano dei punti digitale facile per offrire supporto personalizzato ai cittadini nell’accesso e utilizzo dei principali strumenti digitali. "Questo servizio rappresenta un passo avanti verso l’inclusione digitale, garantendo a tutti la possibilità di accedere in modo semplice e guidato ai servizi online della pubblica amministrazione", dicono dal Comune. I punti digitale facile sono stati progettati per rispondere alle esigenze sempre più diffuse di assistenza nel mondo digitale. Sarà possibile ricevere supporto per lo Spid (attivazione e configurazione per accedere ai servizi della p.a.), fascicolo sanitario elettronico (gestione e consultazione dei propri documenti sanitari online), cambio di residenza, Pagopa (accesso ai servizi di pagamento digitali). Il servizio è gratuito ed è disponibile su appuntamento telefonando al 0522/985977. I cittadini possono accedere al servizio all’ufficio anagrafe in via Vallisneri 6 o al polo sociale in via Fogliani 2/G.