Nuovi servizi alla Mediopadana. Il 27 novembre inaugura l’atrio Est

Dopo poco più di due anni dall’inizio dei lavori, il prossimo 27 novembre sarà inaugurato il nuovo atrio Est della stazione dell’alta velocità Mediopadana di Reggio Emilia.

I lavori, per un importo di tre milioni, erano previsti dall’accordo di programma sottoscritto ad aprile del 2022 dal Comune di Reggio con Rfi, ministero delle Infrastrutture e la Regione. L’intervento prevedeva la creazione di nuovi ascensori e scale mobili ed una nuova hall di ingresso, dotata di spazi per l’accoglienza, biglietteria e servizi commerciali. Nonostante l’indiscutibile sviluppo dell’opera infrastrutturale, in termini di utenza e non solo, non sono mancate segnalazioni circa alcuni disservizi, in primis il malfunzionamento degli ascensori. Sempre sul lato Est dell’infrastruttura sono previste poi altre opere negli ambienti della stazione presenti nel sotto-viadotto, su oltre 3.000 metri quadrati aperti al pubblico, per un investimento complessivo sostenuto dal ministero di otto milioni di euro.

Fra i servizi alla clientela ipotizzati: la zona bar, ristoranti, una farmacia, un noleggio auto e luoghi di incontro. Questi saranno affiancati da spazi di servizi al territorio, pensati come vetrina per le eccellenze dell’area vasta emiliana: dalla meccanica alla moda, dall’agroalimentare all’educazione, dalla cultura al turismo.