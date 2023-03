Nuovi sistemi di sicurezza Tempi più lunghi alle sbarre

L’auto ferma per interminabili minuti in attesa che passi il treno dei pendolari, incolonnata davanti alle sbarre del passaggio a livello abbassate; la fretta di correre al lavoro e il fastidio crescente di non poter arrivare in orario dove devi essere. Quel treno ti scardina la programmazione quotidiana, e allora diventi un (velleitario?) deragliatore. Ne è passato di tempo da quando Guccini cantava nella Locomotiva i convogli eleganti pieni di signori, con l’uomo qualunque che si trasformava in un bombarolo idealista in nome della giustizia universale. Epoche diverse, bombaroli diversi. Il ragazzo di Bibbiano arrestato è ormai il lavoratore che si identifica con il proprio mestiere, e per estremo egoismo minaccia l’incolumità di altri lavoratori. Certo la rabbia che lui deve aver provato è condivisa da tantissime persone che quotidianamente si trovano bloccate in Gardenia e sulla via Emilia all’Angelo, a San Nicolò di Cavriago così come a San Polo. L’elettrificazione della Reggio-Ciano ha certamente iniziato un processo benefico di trasformazione di tutta la mobilità della Val d’Enza, ma è solo agli esordi e i benefici non sono percepibili da parte dei cittadini. Uno step essenziale, per una linea che sino a pochi anni fa veniva considerata sopprimibile. Treni elettrici puliti...