Nuovi spazi della ex Cremeria. Via alla progettazione partecipata

Prende il via il percorso di progettazione partecipata dei nuovi spazi dell’Ex Cremeria, in fase di riqualificazione da fine 2024. L’edificio, la cui inaugurazione è prevista a 2025, diventerà un centro polifunzionale per giovani e famiglie, con servizi dedicati formazione, alla socializzazione e alla crescita professionale. Ospiterà inoltre un doposcuola innovativo capace di offrire ai ragazzi e alle famiglie molteplici attività non solo di aiuto compiti, così come un ‘Bistrot Didattico’, che possa erogare un servizio di caffetteria in collaborazione con i corsi di formazione per la ristorazione del Centro Studio e Lavoro "La Cremeria".

Saranno presenti anche uno spazio di formazione pratica per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, e aree di coworking, laboratori e spazi per eventi culturali, per favorire l’incontro tra diverse realtà del territorio. La progettazione di questi nuovi servizi sarà realizzata attraverso un percorso partecipato che coinvolgerà la cittadinanza e gli enti di Terzo Settore interessati nel dire la propria su come strutturare lo spazio.

È stato infatti indetto un avviso pubblico di coprogettazione a cui possono candidarsi fino al 5 aprile i soggetti interessati a contribuire alla gestione condivisa del nuovo polo. Il 17 marzo alle 16 si terrà un evento di presentazione dell’avviso.

f.c.