Nuovi spogliatoi per il campo sportivo

Un intervento da oltre 100mila euro per gli spogliatoi del campo B situato nella zona sportiva di via Moro di Rubiera. L’operazione è stata finanziata dal Comune di Rubiera, proprietario della struttura gestita dall’Unione Sportiva Rubierese. Ieri mattina è stato compiuto un sopralluogo dal sindaco Emanuele Cavallaro, dagli assessori Davide Beddini e Nicolò Vernia, dal responsabile dei lavori pubblici ing. Sossio Paone, dal presidente della Rubierese Giulio Bertolini. Molti sono i lavori realizzati. "È stato rifatto – spiega Cavallaro – l’impianto elettrico e idraulico, la nuova copertura del tetto, il cambio porte con quelle con misure e materiali previste, cambio sanitari, piastrelle e lucernari, nuove grondaie e arredi con pitturata finale. Gli spogliatoi ora sembrano nuovi. Si tratta di lavori importanti per una cifra complessiva da 109mila euro, messa insieme con risparmi e avanzi, ma credo ne valesse la pena. Adesso bisogna sistemare anche gli spogliatoi della Tetra". Opere certamente apprezzate dai tanti sportivi rubieresi. "Sicuramente è un intervento atteso da tempo – sottolinea il primo cittadino Cavallaro –. Gli spogliatoi hanno diversi decenni di gloriosa attività alle spalle, ma nel tempo si erano formate anche delle infiltrazioni che avevano ammalorato le pareti". Nel progetto sono compresi pure gli spazi destinati all’arbitro e alla struttura medica. "Gli spogliatoi sono di proprietà del Comune che ha finanziato tutta l’operazione", evidenzia sempre Cavallaro. E’ un impianto storico su cui hanno giocato tante generazioni di rubieresi. "Nell’occasione della visita di ieri – rimarca sempre Cavallaro – abbiamo anche visitato le migliorie apportate dalla società alla palazzina presso lo stadio Valeriani". Matteo Barca