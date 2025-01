Nuovi strumenti alla Radiologia

Dopo l’inaugurazione di alcune strutture diagnostiche al San Sebastiano di Correggio, avvenuta nei giorni scorso, stamattina alle 11 all’ospedale civile di Guastalla è in programma l’avvio ufficiale dell’attività di nuove apparecchiature diagnostiche in uso alla locale Radiologia. Si tratta di una Tac Philips e del sistema Signa Voyager di risonanza magnetica, acquisiti con i fondi messi a disposizione dal Pnrr per favorire il rinnovo del parco tecnologico delle aziende sanitarie. Attesi al taglio del nastro le autorità locali, i vertici dell’Azienda Usl, il direttore sanitario Luigi Rizzo e il direttore della locale Radiologia, la dottoressa Lucia Spaggiari. Gli spazi che ospitano il reparto radiologico della Bassa, al piano terra dell’ospedale, è stato di recente interessato da importanti lavori di riqualificazione.