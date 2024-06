Nuovi vandalismi a Pieve: pali divelti e buttati nei parcheggi

Non si fermano gli episodi di danneggiamento a vandalismo a Guastalla. Dopo i danni ad auto e veicoli in sosta, soprattutto in centro storico, i vandalismi si sono verificati ancora nella zona di Pieve, dove la scorsa settimana qualcuno si era ’divertito’ a danneggiare arredi e perfino un grosso tavolo in legno al parco pubblico del quartiere Comunità Europea.

Nel fine settimana qualcuno ha prelevato un palo della segnaletica, piazzato di traverso lungo il percorso di ingresso-uscita dei parcheggi sotterranei degli edifici di piazza Soragna, in centro a Pieve.

Per fortuna ci si è accorti in tempo dell’ostacolo, che è stato rimosso, per essere messo a disposizione delle autorità, per l’eventuale ripristino al suo posto, ovvero a bordo strada.

Il fenomeno dei vandalismi, pare da attribuire a un gruppo di giovanissimi, è in atto da tempo.

E finora le annunciate soluzioni delle istituzioni non sembrano aver ottenuto alcun utile risultato.