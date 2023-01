Nuovo allarme per la Sicam: il tribunale convoca le parti interessate

L’attuale proprietà della ditta Sicam di Correggio, insieme alla Werther di Reggio, ha avviato una azione di responsabilità contro gli ex amministratori delle società, dopo aver rilevato delle presunte anomalie contabili negli ultimi bilanci, informando subito il tribunale di Reggio e il commissario giudiziale di questa loro decisione e di quanto avevano verificato.

Questa tempestiva segnalazione, lo scorso autunno, aveva permesso alle società di non vedersi revocare l’iter in corso per l’ammissione al concordato preventivo.

Ma la mancata presentazione del nuovo piano industriale entro i termini che erano stati fissati dal tribunale, senza concessione di ulteriori rinvii, ha provocato, di conseguenza, la fissazione di un’udienza di tutte le parti interessate, prevista per la fine gennaio con la presenza dei rappresentanti aziendali e dei creditori.

Forte l’attenzione puntata ora sulla necessità di salvaguardare quanto più possibile i lavoratori, soprattutto in caso di fallimento dell’azienda.

Al contempo si sta cercando di capire anche come possa essere maturata questa crisi, in particolare alla Sicam di Correggio, considerando che ai tempi della Bosch fatturava quasi 40 milioni di euro, con un bilancio positivo.